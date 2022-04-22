США направляют Киеву ударные беспилотники для применения в Донбассе — Пентагон

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новые тактические беспилотные летательные аппараты Phoenix Ghost, которые США направят Украине в составе нового пакета военной помощи, являются ударными БПЛА, которые, как полагают в Пентагоне, будут особенно полезны украинской армии для применения на востоке страны. Об этом сообщил в четверг на брифинге для журналистов пресс-секретарь американского оборонного ведомства Джон Кирби.

«В ходе обсуждения с украинцами относительно того, что им требуется, мы решили, что конкретно эта система очень хорошо подойдет им, особенно на востоке Украины», — сказал он. Представитель Пентагона при этом дал понять, что это по сути новая модель, которая ранее находилась в разработке. «Над ней работали ВВС», — уточнил он.

«Эта беспилотная система разработана для тактических операций, то есть, говоря другими словами, по большей части для ударов по целям, но не только», — добавил также Кирби. Он пояснил, что эти БПЛА могут также применяться и для разведки, однако «основная из задача — это нанесение ударов».