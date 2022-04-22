Тайвань готов начать производство крылатых ракет с дальностью полета до 1 200 км — СМИ

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Тайваня в ближайшее время намерены приступить к массовому производству крылатых ракет наземного базирования с дальностью полета до 1 200 км, которые могут нанести удар даже по Шанхаю. Об этом сообщила в пятницу японская газета «Санкэй» со ссылкой на источники.

По их данным, новые ракеты являются модернизированным вариантом уже имеющихся (с дальностью полета около 600 км). Уже развернутые ракеты предназначены для ударов по скоплениям войск КНР на побережье в случае потенциального военного конфликта, отмечает издание. Их модернизированный вариант призван уничтожать командные пункты, инфраструктуру, аэродромы в глубине материковой территории. Включение в зону поражения Шанхая, экономической столицы КНР, призвано также оказать на Пекин психологический сдерживающий эффект, пишет «Санкэй».

В прошлом году администрация Тайваня выделила дополнительно 8,7 млрд долларов на закупку вооружений в ближайшие пять лет. Эти средства предназначены, в частности, на приобретение нескольких типов ракет местного производства.