ВС РФ «Калибрами» уничтожили до батальона личного состава ВСУ на ж/д станции Мелиоративное
11:20 22.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы РФ крылатыми ракетами «Калибр» уничтожили до батальона личного состава противника на железнодорожной станции Мелиоративное. Об этом сообщил в пятницу официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
«В результате удара высокоточными ракетами большой дальности „Калибр“ в районе железнодорожной станции Мелиоративное уничтожено до батальона личного состава противника с вооружением и военной техникой», — заявил Конашенков.
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