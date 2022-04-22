ВС РФ «Калибрами» уничтожили до батальона личного состава ВСУ на ж/д станции Мелиоративное

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы РФ крылатыми ракетами «Калибр» уничтожили до батальона личного состава противника на железнодорожной станции Мелиоративное. Об этом сообщил в пятницу официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«В результате удара высокоточными ракетами большой дальности „Калибр“ в районе железнодорожной станции Мелиоративное уничтожено до батальона личного состава противника с вооружением и военной техникой», — заявил Конашенков.