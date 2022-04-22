Папа Римский сообщил, что встречу с патриархом Кириллом в Иерусалиме пришлось отложить

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Папа Римский Франциск выразил сожаление, что намечавшуюся на июнь в Иерусалиме встречу с патриархом Московским и вся Руси Кириллом пришлось отложить. Такое заявление он сделал в опубликованном в пятницу интервью аргентинскому изданию «Насьон».

При этом свои отношения с предстоятелем РПЦ он охарактеризовал как «очень хорошие». «Сожалею, что Ватикану пришлось отложить вторую встречу с патриархом Кириллом, которую мы запланировали на июнь в Иерусалиме. Но наша дипломатия понимала, что наша встреча в это время может привести к большой путанице», — сказал Папа Франциск.