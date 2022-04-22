0
0
124
НОВОСТИ

G20 должна использоваться для обсуждения вопросов экономики, а не Украины — МИД КНР

13:00 22.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай считает, что Группа двадцати (G20) и другие соответствующие международные институты должны использоваться для обсуждения международных экономических вопросов, а не украинского кризиса. Об этом заявил в пятницу официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, комментируя заявление Группы семи (G7), в котором стороны выразили сожаление в связи с участием России в финансовой «двадцатке».

«Мы обратили внимание на соответствующее заявление Группы семи. Мы считаем, что G20 и другие соответствующие международные институты — это платформы для обсуждения международных экономических и финансовых вопросов. Это не подходящее место для обсуждения украинского вопроса», — сказал дипломат.

По его словам, нынешняя международная обстановка сталкивается с большим количеством неопределенностей, в связи с чем международному сообществу необходимо сплотиться, чтобы справиться с ними. «Члены Группы семи должны придерживаться ответственного подхода, избегать политизации и милитаризации международного сотрудничества и привнести больше стабильности и определенности в мир, сталкивающийся с множественными вызовами», — указал Чжао Лицзянь.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

14:00 22.04.2022
Песков опроверг заявления Госдепа США о том, что ВСУ продолжают удерживать Мариуполь
0
5
13:32 22.04.2022
ФРГ готова быть гарантом для Украины, но против «навязанного мира» — Шольц
0
78
13:27 22.04.2022
Больше 70% ипотеки на строительство индивидуальных домов выдается в рамках госпрограмм – Сбер
0
83
13:20 22.04.2022
Алиев заявил, что Баку может отказаться признавать территориальную целостность Армении
0
106
13:05 22.04.2022
В Москве выявили 644 заразившихся коронавирусом за сутки
0
107
12:32 22.04.2022
В России выявили 9 001 случай заражения коронавирусом за сутки
0
151
12:30 22.04.2022
Сбер оценил перспективы России в водородной энергетике
0
167
12:20 22.04.2022
Папа Римский сообщил, что встречу с патриархом Кириллом в Иерусалиме пришлось отложить
0
191
12:05 22.04.2022
Депутат Рашкин лишится полномочий после вступления приговора в силу
0
206
12:00 22.04.2022
Военные назвали задачи второго этапа спецоперации на Украине
0
306

Возврат к списку