G20 должна использоваться для обсуждения вопросов экономики, а не Украины — МИД КНР

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай считает, что Группа двадцати (G20) и другие соответствующие международные институты должны использоваться для обсуждения международных экономических вопросов, а не украинского кризиса. Об этом заявил в пятницу официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, комментируя заявление Группы семи (G7), в котором стороны выразили сожаление в связи с участием России в финансовой «двадцатке».

«Мы обратили внимание на соответствующее заявление Группы семи. Мы считаем, что G20 и другие соответствующие международные институты — это платформы для обсуждения международных экономических и финансовых вопросов. Это не подходящее место для обсуждения украинского вопроса», — сказал дипломат.

По его словам, нынешняя международная обстановка сталкивается с большим количеством неопределенностей, в связи с чем международному сообществу необходимо сплотиться, чтобы справиться с ними. «Члены Группы семи должны придерживаться ответственного подхода, избегать политизации и милитаризации международного сотрудничества и привнести больше стабильности и определенности в мир, сталкивающийся с множественными вызовами», — указал Чжао Лицзянь.