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Алиев заявил, что Баку может отказаться признавать территориальную целостность Армении

13:20 22.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Азербайджан официально откажется признавать территориальную целостность Армении, если Ереван не подпишет мирный договор с Баку. Об этом заявил в пятницу президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на V съезде азербайджанцев мира в Шуше.

«Периодически поднимающие в Армении голову реваншистские силы должны знать, что это (мирный договор с Азербайджаном — прим. ТАСС) их единственный выход и даже последний шанс. Если откажутся от него, то и мы откажемся признавать территориальную целостность Армении и заявим об этом официально. Учитывая результаты второй Карабахской войны, армянская сторона должна хорошо понимать, к чему приведет такой шаг», — сказал Алиев.

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