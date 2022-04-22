В Польше беженцам с Украины предлагали участие в постановочных съемках о Буче — очевидец

14:12

Беженцам с Украины в Варшаве за комфортное пребывание в Евросоюзе предлагали дать лживые показания о преступлениях российских военнослужащих в Буче Киевской области. Об этом рассказал гражданин Таджикистана Тимур Хагайназаров, выехавший с Украины в Варшаву.

По его словам, на автовокзале в Варшаве к нему подошли двое неизвестных и спросили, беженец ли он. Они пообещали ему обеспечить благоприятные условия для жизни в странах Евросоюза, но для этого он должен поучаствовать в видеосъемках в Германии. «Тебе надо будет сказать, что ты из Бучи. И когда ты жил в Буче, туда приехали фашисты, нацисты, русские и начали там бомбить, всех убивать, стрелять в мирных людей, насиловать и грабить. Ты должен это подтвердить», — привел слова своих собеседников Хагайназаров.

От такого предложения он отказался. «Я сказал, что в такие игры не играю и лечу в Таджикистан», — уточнил он. Через полтора дня мужчина покинул Варшаву.

Минобороны России 3 апреля опровергло обвинения со стороны киевского режима в убийстве мирных жителей в Буче. В ведомстве заявили, что российские войска полностью покинули Бучу еще 30 марта, а «свидетельства преступлений» появились только на четвертый день, когда в город прибыли сотрудники Службы безопасности Украины. В Минобороны также подчеркнули, что 31 марта мэр Бучи Анатолий Федорук в видеообращении подтвердил, что в городе российских военных нет, при этом он не упоминал о каких-либо расстрелянных на улицах местных жителях. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал ситуацию в Буче «фейковой атакой».