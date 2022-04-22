«Салют, как жить экологично?»: ассистенты Салют расскажут, как через простые действия беречь природу
15:30 22.04.2022
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Иллюстрация пресс-службы Сбера
Чтобы принять участие, необходимо спросить виртуальных ассистентов: «Салют, как жить экологично?» После этого они расскажут о способах снижения экологического следа или предложат ответить на восемь вопросов для проверки знаний в области ESG.
Каждый участник викторины получит бесплатную подписку СберПрайм до 31 мая (если ранее у него не было подписки). Для получения подписки достаточно авторизоваться в сервисе Звук по Сбер ID. Все пользователи, у которых уже есть подписка СберПрайм, получат дополнительный месяц использования аудиосервиса Звук – до 31.05.2022. Если у пользователя уже есть подписка «Прайм», бесплатный период использования сервиса Звук предоставляется по истечении действующей подписки на один месяц или до 31.05.2022 в зависимости от того, какая из дат наступит ранее (в акции не участвуют пользователи с регулярной действующей подпиской «Прайм» на срок от трех месяцев до года).
Сбер в своей деятельности следует принципам ESG и активно вовлекает своих сотрудников и клиентов в ESG повестку, привлекая внимание к решению значимых для каждого человека задач в области улучшения качества природной среды, социального развития, популяризации здорового образа жизни и заботы об окружающем мире.
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