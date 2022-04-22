Путин заявил Мишелю, что руководство большинства стран ЕС потворствует русофобии
16:00 22.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин указал главе Европейского совета Шарлю Мишелю на русофобскую политику в европейских странах, в том числе в культурной и спортивной сферах. Об этом сообщила пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора Путина и Мишеля.
«[Отмечено, что] руководство большинства стран Евросоюза своими действиями потворствует откровенной русофобии, проявляющейся, например, в культурно-гуманитарной и спортивной сферах», — говорится, в частности, в релизе Кремля.
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