Украинские силовики оборудовали в квартирах киевлян огневые позиции — очевидец

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские силовики оборудовали квартиры, уехавших из Киева местных жителей, в огневые позиции. Об этом сообщил гражданин Таджикистана Тимур Хагайназаров, бежавший из столицы Украины, где проживал в последнее время.

По его словам, после начала боевых действий в его и соседних домах появились силовики. «Квартиры пустые занимаются силовиками, там оборудуются огневые позиции», — сказал он в ходе опроса, видео которого есть в распоряжении ТАСС. По его словам, силовики делали дыры в стенах, чтобы лишний раз не выходить в подъезд.

Хайганазаров также сообщил, что в Киеве было много наемников из США, Великобритании, Франции, но больше всего из Грузии.

Изначально граждане иностранных государств фактически были блокированы в Киеве, им запрещали передвигаться по городу и выезжать из него. Его самого схватили представители силовых структур и неделю избивали за высказанное соседу мнение о происходящем на Украине и ее президенте. «Избивали неделю, а потом выкинули возле дома», — рассказал очевидец. Второй раз силовики его избили из-за незнания украинского языка, решив, что он диверсант.

В итоге Хагайназарову удалось на поезде выехать из Киева во Львов, а оттуда в Польшу. В поезде он познакомился с семьей из Ирпени. Они рассказали ему о случаях мародерства со стороны украинских силовиков, в том числе бойцов националистического батальона «Азов».