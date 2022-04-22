Моравецкий предложил ЕК выпустить еврооблигации в счет будущей конфискации активов РФ в ЕС
16:32 22.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил Европейской комиссии (ЕК) выпустить еврооблигации для получения средств на помощь Украине и украинским беженцам, погасив их в будущем за счет конфискации замороженных в ЕС активов РФ. Об этом он заявил в пятницу на совместной пресс-конференции в Словакии с главой правительства этой страны Эдуардом Хегером.
По словам Моравецкого, Еврокомиссия говорит, что новых средств в текущем и будущем бюджетах нет. «Определенные резервы есть, и мы на них указываем председателю. Но независимо от этого я указываю на новый источник. И я хотел бы, чтобы ЕК ответила на это», — сказал он, пояснив, что речь идет о «конфискации имущества РФ, находящегося в банках Западной и Центральной Европы, а также имущества российских олигархов».
Как утверждает Моравецкий, отдавать эти средства назад России после достижения мира «было бы аморально». «Это источник дополнительных средств, которые должны служить для восстановления Украины и для помощи беженцам в количестве почти 11 млн», — сказал он, добавив, что это 7 млн внутренних беженцев и 4 млн за пределами Украины, из которых 2 млн в Польше.
«Эти новые средства должны использоваться уже сегодня», — считает польский премьер. Как он напомнил, в Польше уже принимается спецзакон, который позволит провести конфискацию российских активов. «Если конфискацию нельзя провести быстро, <…> можно подождать, а в это время выпустить облигации, — отметил он. — А позже эти облигации быстро погасить за счет конфискованных средств РФ и российских олигархов», — указал Моравецкий.
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