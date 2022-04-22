Сбер откроет «Школу 21» в Сургуте
16:30 22.04.2022
Сбер и правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры подписали соглашение о развитии стратегического партнерства в сфере подготовки кадров в области информационных технологий. Соглашение включает в себя в том числе открытие «Школы 21» в Сургуте.
Документ был подписан президентом, председателем правления Сбербанка Германом Грефом и губернатором Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Натальей Комаровой.
В рамках соглашения стороны займутся подготовкой высококвалифицированных специалистов в IT-сфере на территории Ханты-Мансийского автономного округа. В регионе откроется «Школа 21», будет организован обмен лучшими практиками и экспертизой в сфере обучения программистов и проведены необходимые мероприятия по развитию стратегического партнёрства.
«Школа 21» – один из наших самых успешных проектов, доказавших свою эффективность за три года своего существования, – отметил Герман Греф. – Она дает новые рабочие места и весомый эффект для всей страны. Работодатели очень довольны уровнем квалификации и работоспособности наших выпускников. В «Школе 21» уникальная методика преподавания – у нас учатся и совсем молодые ребята, ученики последних классов школы, и люди возрастные. Что их всех объединяет? Мотивация и желание учиться, и не важно какое было образование до этого».
«Ханты-Мансийский автономный округ – нефтяной регион, и, как показывает практика, компании нефтегазового сектора всегда предъявляют большой спрос на современные, цифровые кадры. Мы давно работаем с Ханты-Мансийским автономным округом, поэтому наше сотрудничество в сфере подготовке IT-кадров – логичное продолжение нашего эффективного партнерства», – добавил Герман Греф.
«Опыт и успех проекта Сбербанка нацелил нас на то, чтобы двигаться в этом направлении. Будем работать по тем же принципам, которые заложены в системе «Школы 21», – рассказала Наталья Комарова. – Мы благодарны Сберу за возможность пользоваться своим брендом, поскольку это имеет значение для человека, который получает новые знания, возможности. Уверена, что проект будет эффективным, так как есть запрос и мы готовы создать условия, чтобы он был реализован. Базовое – у нас есть партнер, который уже прошел этот путь».
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