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НОВОСТИ

ЕК допускает при определенных условиях оплату российского газа в рублях — Reuters

17:00 22.04.2022

Еврокомиссия (ЕК) направила странам Евросоюза письмо с разъяснением, что компании ЕС при соблюдении ряда условий смогут оплачивать российский газ в рублях, не нарушая при этом введенные против Москвы санкции. Об этом сообщило в пятницу агентство Рейтер.

По его информации, ЕК указала, что оплата газа в рублях «может включать в схему транзакций Центробанк [РФ], что станет нарушением санкций ЕС». Но при этом в документе Еврокомиссии называется «возможным вносить оплату в долларах или евро (на счет в российском банке для последующей конвертации в рубли — прим. ТАСС) по существующим контрактам».

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