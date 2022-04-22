Продуктов у украинских военных, у заблокированных на территории "Азовстали", хватит на две недели - ТВ
17:12 22.04.2022
Продуктов у украинской группировки, заблокированной на территории металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе, хватит на две недели, сообщает телеканал "Россия 24" (ВГТРК).
"Разбит склад с продовольствием и, по подсчетам наших специалистов, до двух недель они (украинские военные, - "ИФ") имеют возможность находиться там, имея питание", - сообщил корреспондент ВГТРК в эфире "России 24" в пятницу.
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