Продуктов у украинских военных, у заблокированных на территории "Азовстали", хватит на две недели - ТВ

17:12

Продуктов у украинской группировки, заблокированной на территории металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе, хватит на две недели, сообщает телеканал "Россия 24" (ВГТРК).

"Разбит склад с продовольствием и, по подсчетам наших специалистов, до двух недель они (украинские военные, - "ИФ") имеют возможность находиться там, имея питание", - сообщил корреспондент ВГТРК в эфире "России 24" в пятницу.