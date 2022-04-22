РФ не потерпит никаких ультиматумов, в том числе от Украины — Лавров

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия не приемлет языка ультиматумов и не потерпит его от Украины. Об этом в пятницу заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с заместителем премьер-министра — министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди.

«Мы никаких ультиматумов не терпим», — сказал Лавров, отвечая на вопрос о реакции российской стороны на заявления президента Украины Владимира Зеленского о зависимости продолжения переговоров с Москвой и положения украинских военных на «Азовстали».