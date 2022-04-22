Бориса Джонсона обвинили в разглашении военной тайны

18:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак в пятницу обвинил премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в разглашении военной тайны после того, как тот сообщил о подготовке в республике украинских военнослужащих. Об этом сообщает польская газета «Факт».



«Премьер Великобритании разгласил военную тайну, — сказал польский генерал. — Мне трудно представить, чтобы кто-то из наших политиков рассказал бы по телевидению о наших планах и тренировках».



В ходе проходящего в эти дни визита в Индию Борис Джонсон заявил, что группа украинских военнослужащих обучается в Польше обращению с современными средствами ПВО.





