Из-за событий на Украине опера Чайковского исключена из программы фестиваля в Швейцарии

18:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Музыкальный фестиваль, проводимый ежегодно на открытом воздухе в швейцарском Санкт-Галлене, исключил из программы 2022 года оперу «Орлеанская дева» Петра Чайковского (1840-1893), мотивировав решение событиями на Украине, где Россия проводит специальную военную операцию. Как сообщили в четверг организаторы фестиваля на своем сайте, этот шаг не является «бойкотом русской культуры», а обусловлен нынешней «деликатной ситуацией».



«Продолжающиеся военные события заставили театр Санкт-Галлена пересмотреть программу 17-го фестиваля (St.Gallen Festspiele)», где первоначально значилась опера «Орлеанская дева», отметили организаторы. «Даже если тема этого произведения является полностью французской, в настоящее время безответственно исполнять русскую музыку, основанную на военных действиях, на открытом воздухе посреди города», — говорится в сообщении. «Это решение не является всеобщим бойкотом русской культуры, однако оно учитывает особо деликатную ситуацию, касающуюся показа оперы под открытым небом», — пояснили организаторы.



