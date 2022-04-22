Андрей Воробьев: Первые 27 детей-сирот из Донбасса приедут в Подмосковье уже завтра

19:20

Фото пресс-службы губернатора

Московской области



Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что первые 27 детей-сирот из Донбасса, которых готовы принять под временную опеку подмосковные приемные семьи, приедут в регион уже завтра. Об этом он сообщил в разговоре со студентами колледжа «Энергия» и реутовскими школьниками.

Две недели назад Андрей Воробьёв предложил гуманитарный проект. Он предполагает поиск родственников детей из ЛДНР в базах данных нашей страны, Красного креста. Если же близких не найдут, то область организовывает временную опеку, а в дальнейшем и усыновление.

По поручению Андрея Воробьёва сформирован реестр из 108 приемных семей, готовых принять около 120 детей из ДНР и ЛНР. Это действующие приемные семьи, имеющие опыт воспитания детей-сирот и жилищные условия. Есть и те, кто может взять ответственность за ребят с особенностями развития и инвалидностью.

«Сейчас в Донецке мы работаем с местными властями. Там порядка 800 детей остались сиротами – это большая трагедия. И мы предложили возможность усыновления, опеки. Завтра поедем встречать первых ребятишек. Среди них есть братья, сестры. Дети отправятся в 10 приемных-семей из Подмосковья», – рассказал губернатор.

Московская область имеет большой опыт устройства детей в приемные семьи. С 2013 года в регионе закрыли все 44 детских дома, последние 7 – в 2021-м. Почти 2 тыс. ребят, 97% всех детей-сирот, обрели семьи.

В регионе работает 6 центров, в которых проживают дети-сироты, а также ребята из неблагополучных семей до устройства их в приемные семьи (не более трех месяцев): «Созвездие» в Рузе, «Доверие» в Щелкове, «Семья и Дом» в Орехово-Зуеве, «Преображение» в Егорьевске, «Вдохновение» в Коломне и «Непоседы» в Балашихе. Сегодня в них живет 85 ребят.

В разговоре ребята поделились с Андреем Воробьёвым, что приняли участие в акции «Доброе дело». Она была придумана подмосковными школьниками и поддержана губернатором. У детей появилась возможность сдать гуманитарную помощь для жителей ЛДНР прямо в своих в школах.

«1200 школ приняли участие в акции – это огромный масштаб. До этого у нас в Подмосковье уже работало 130 пунктов по сбору гуманитарной помощи, а потом и школьники включились. Не столько важно, что приносят: гречка, макароны или что-то другое, важно – само участие, – сказал Андрей Воробьёв. – Ключевое, что сейчас нужно людям – детское питание, памперсы и все, что связано с гигиеной. До сих пор остается проблема с водой. Мы уже много отвезли».

Ученица школы №10 Реутова Анна Горбунова рассказала губернатору, что работала в одном из пунктов сбора гумпомощи: «Жители приносят не только продукты питания, одежду, игрушки. Но также пишут письма и рисунки детские отправляют. Люди не остаются равнодушными. Невозможно выразить, насколько это ценно».

Другой участник встречи, Александр Сережин, поделился, что с радостью воспользовался возможностью помочь людям: «Я, когда узнал об акции, сразу побежал в магазин. Купил средства личной гигиены, различную бакалею, детское питание и понес в школу».

Также внести свою лепту и помочь людям из ЛДНР можно в одном из 130 волонтерских пунктов. В этой работе задействовано 1,8 тыс. добровольцев. Выбрать удобный для себя пункт можно на сайте https://volontermo.ru/ .

Там же опубликован полный список того, что необходимо. Это могут быть продукты питания, средства личной гигиены, бытовая химия – все, в чем нуждаются люди. Товары должны быть в индивидуальной упаковке, продукты питания – с длительным сроком хранения, вес 1 товара – не более 6 кг.

В ходе встречи Андрей Воробьёв также рассказал ребятам, что в этом сезоне будет запущена программа по оборудованию площадок для игры в волейбол в парках Подмосковья.

«Пляжный волейбол – интересное направление, очень востребованное. К сожалению, площадки все перегружены. Но к лету мы еще около 50 дополнительных откроем», – сказал губернатор.