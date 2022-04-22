В 2022 году значительно снизилось число грантов выданных молодым ученым - профсоюз РАН

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Профсоюз Российской академии наук (РАН) призвал Российский научный фонд (РНФ) объявить дополнительные конкурсы для молодых ученых и аспирантов, так как их поддержка значительно снизилась в результате присоединения Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) к РНФ. Соответствующее письмо молодежной комиссии профсоюза РАН на имя генерального директора РНФ Александра Хлунова есть в распоряжении ТАСС.



«При поглощении этих фондов (РФФИ и Российского гуманитарного научного фонда — прим. ТАСС) РНФ у научной молодежи страны существенно сузились возможности грантовой поддержки со стороны государства. Так, например, до сих пор не объявлено никаких дополнительных конкурсов для молодых ученых, в том числе аспирантов. Это привело к тому, что общее количество грантов, выданных молодым ученым, не возросло, а значительно снизилось по сравнению с 2020–2021 гг.», — говорится в обращении.



