РФПИ стал лауреатом премии Russia M&A Awards
19:45 22.04.2022
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) стал лауреатом Russia M&A Awards-2022 в номинации «Команда года», сообщает портал Mergers.ru.
РФПИ, отметивший в 2021 году свое 10-летие, осуществляет прямые инвестиции в лидирующие и перспективные российские компании совместно с ведущими инвесторами мира. РФПИ выступает также инвестором первой в мире зарегистрированной вакцины против коронавируса «Спутник V», разработанной НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи.
За время работы РФПИ его портфель превысил 100 проектов общим объемом более 2 трлн руб., созданы стратегические партнерства с 30 ведущими международными соинвесторами из 18 стран на общую сумму более 40 млрд долл. В числе приоритетных инвестиционных задач Российского фонда прямых инвестиций – глобализация российского бизнеса через инвестиционные партнерства РФПИ по всему миру.
В 2021 году РФПИ стал управляющим Фонда фондов – новой платформы для осуществления инвестиций лидирующими корпорациями совместно с государством. Кроме того, с переходом Российской венчурной компании (РВК) под управление РФПИ продолжается поддержка рынка инноваций и венчурных инвестиций. Фонд активно содействует объединению ресурсов и компетенций государства, инвесторов, предпринимателей и исследовательских центров.
В последние два года деятельность РФПИ была во многом сфокусирована на обеспечении глобальной эпидемиологической безопасности. РФПИ успешно сыграл ключевую роль в борьбе с новой коронавирусной инфекцией в более чем 70 странах мира.
НОВОСТИ
- 19:30 22.04.2022
- В 2022 году значительно снизилось число грантов выданных молодым ученым - профсоюз РАН
- 19:20 22.04.2022
- Андрей Воробьев: Первые 27 детей-сирот из Донбасса приедут в Подмосковье уже завтра
- 18:20 22.04.2022
- Из-за событий на Украине опера Чайковского исключена из программы фестиваля в Швейцарии
- 18:12 22.04.2022
- Бориса Джонсона обвинили в разглашении военной тайны
- 17:40 22.04.2022
- РФ не потерпит никаких ультиматумов, в том числе от Украины — Лавров
- 17:12 22.04.2022
- Продуктов у украинских военных, у заблокированных на территории "Азовстали", хватит на две недели - ТВ
- 17:00 22.04.2022
- ЕК допускает при определенных условиях оплату российского газа в рублях — Reuters
- 16:32 22.04.2022
- Моравецкий предложил ЕК выпустить еврооблигации в счет будущей конфискации активов РФ в ЕС
- 16:30 22.04.2022
- Сбер откроет «Школу 21» в Сургуте
- 16:12 22.04.2022
- Украинские силовики оборудовали в квартирах киевлян огневые позиции — очевидец
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать