РФПИ стал лауреатом премии Russia M&A Awards

19:45

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) стал лауреатом Russia M&A Awards-2022 в номинации «Команда года», сообщает портал Mergers.ru.

РФПИ, отметивший в 2021 году свое 10-летие, осуществляет прямые инвестиции в лидирующие и перспективные российские компании совместно с ведущими инвесторами мира. РФПИ выступает также инвестором первой в мире зарегистрированной вакцины против коронавируса «Спутник V», разработанной НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи.

За время работы РФПИ его портфель превысил 100 проектов общим объемом более 2 трлн руб., созданы стратегические партнерства с 30 ведущими международными соинвесторами из 18 стран на общую сумму более 40 млрд долл. В числе приоритетных инвестиционных задач Российского фонда прямых инвестиций – глобализация российского бизнеса через инвестиционные партнерства РФПИ по всему миру.

В 2021 году РФПИ стал управляющим Фонда фондов – новой платформы для осуществления инвестиций лидирующими корпорациями совместно с государством. Кроме того, с переходом Российской венчурной компании (РВК) под управление РФПИ продолжается поддержка рынка инноваций и венчурных инвестиций. Фонд активно содействует объединению ресурсов и компетенций государства, инвесторов, предпринимателей и исследовательских центров.

В последние два года деятельность РФПИ была во многом сфокусирована на обеспечении глобальной эпидемиологической безопасности. РФПИ успешно сыграл ключевую роль в борьбе с новой коронавирусной инфекцией в более чем 70 странах мира.