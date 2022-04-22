Из-за санкций США на мировом рынке алмазов возникла неразбериха - Блумберг

20:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Санкции США против российской алмазодобывающей компании «Алроса» вызвали хаос на мировом рынке алмазов, так как трейдеры и предприятия по обработке драгоценных камней вынуждены искать способы обхода рестрикций. Об этом сообщает в пятницу агентство Блумберг.



По сведениям источников агентства, трейдеры в Антверпене и Дубае (одни из крупнейших центров по торговле алмазами), а также производственные предприятия в Индии потратили две недели на консультации с юристами по поводу того, что означают американские санкции против «Алросы», и как они могут продолжить покупать драгоценные камни у компании. Между тем, утверждает Блумберг, поток алмазов из России в индийский город Сурат, где сосредоточены предприятия по огранке и полировке алмазов, прекратился, потому что банки Индии «не могут или не хотят проводить платежи». Сбои в поставках привели к росту цен на алмазы, в частности стоимость небольших камней, на которых специализируется «Алроса», начала расти на прошлой неделе.



