Запад ограничивает поставки медицинского оборудования в Белоруссию - премьер

20:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что Запад вводит ограничения на поставки в страну медицинского оборудования, несмотря на отсутствие этих товаров в санкционных списках. Об этом белорусский премьер сказал журналистам в пятницу.



«Одним из крайних пакетов санкций в отношении нашей страны были введены так называемые гуманитарные изъятия, они якобы не касаются поставок продовольствия, медицинского оборудования, медикаментов. <…> Но когда мы сейчас ставим вопрос о закупках нового медицинского оборудования, то получаем ответы, мягко говоря, уклончивые», — отметил Головченко, аудиофрагмент высказываний которого распространила его пресс-служба.



«То же самое касается и поставок запасных частей к высокотехнологичным аппаратам, — сообщил премьер. — Мы найдем решения, потому что люди не могут остаться без работающего оборудования. Но все это показывает двуличную и непоследовательную позицию (Запада — прим. ТАСС). Это уже даже не бандитизм, а, если можно употребить жаргонное слово, кидалово». «Мы обязательно добьемся, в том числе через официальные каналы, чтобы они свои же собственные решения все-таки выполняли», — заявил премьер-министр Белоруссии.



