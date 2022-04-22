Запад ограничивает поставки медицинского оборудования в Белоруссию - премьер
20:30 22.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Одним из крайних пакетов санкций в отношении нашей страны были введены так называемые гуманитарные изъятия, они якобы не касаются поставок продовольствия, медицинского оборудования, медикаментов. <…> Но когда мы сейчас ставим вопрос о закупках нового медицинского оборудования, то получаем ответы, мягко говоря, уклончивые», — отметил Головченко, аудиофрагмент высказываний которого распространила его пресс-служба.
«То же самое касается и поставок запасных частей к высокотехнологичным аппаратам, — сообщил премьер. — Мы найдем решения, потому что люди не могут остаться без работающего оборудования. Но все это показывает двуличную и непоследовательную позицию (Запада — прим. ТАСС). Это уже даже не бандитизм, а, если можно употребить жаргонное слово, кидалово». «Мы обязательно добьемся, в том числе через официальные каналы, чтобы они свои же собственные решения все-таки выполняли», — заявил премьер-министр Белоруссии.
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