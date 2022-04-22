0
0
31
НОВОСТИ

Запад ограничивает поставки медицинского оборудования в Белоруссию - премьер

20:30 22.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что Запад вводит ограничения на поставки в страну медицинского оборудования, несмотря на отсутствие этих товаров в санкционных списках. Об этом белорусский премьер сказал журналистам в пятницу.

«Одним из крайних пакетов санкций в отношении нашей страны были введены так называемые гуманитарные изъятия, они якобы не касаются поставок продовольствия, медицинского оборудования, медикаментов. <…> Но когда мы сейчас ставим вопрос о закупках нового медицинского оборудования, то получаем ответы, мягко говоря, уклончивые», — отметил Головченко, аудиофрагмент высказываний которого распространила его пресс-служба.

«То же самое касается и поставок запасных частей к высокотехнологичным аппаратам, — сообщил премьер. — Мы найдем решения, потому что люди не могут остаться без работающего оборудования. Но все это показывает двуличную и непоследовательную позицию (Запада — прим. ТАСС). Это уже даже не бандитизм, а, если можно употребить жаргонное слово, кидалово». «Мы обязательно добьемся, в том числе через официальные каналы, чтобы они свои же собственные решения все-таки выполняли», — заявил премьер-министр Белоруссии.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:35 22.04.2022
Андрей Воробьев и Максут Шадаев обсудили с подмосковными IT-компаниями перспективы развития отрасли
0
120
20:20 22.04.2022
Из-за санкций США на мировом рынке алмазов возникла неразбериха - Блумберг
0
150
19:45 22.04.2022
РФПИ стал лауреатом премии Russia M&A Awards
0
168
19:30 22.04.2022
В 2022 году значительно снизилось число грантов выданных молодым ученым - профсоюз РАН
0
206
19:20 22.04.2022
Андрей Воробьев: Первые 27 детей-сирот из Донбасса приедут в Подмосковье уже завтра
0
198
18:20 22.04.2022
Из-за событий на Украине опера Чайковского исключена из программы фестиваля в Швейцарии
0
307
18:12 22.04.2022
Бориса Джонсона обвинили в разглашении военной тайны
0
307
17:40 22.04.2022
РФ не потерпит никаких ультиматумов, в том числе от Украины — Лавров
0
346
17:12 22.04.2022
Продуктов у украинских военных, у заблокированных на территории "Азовстали", хватит на две недели - ТВ
0
400
17:00 22.04.2022
ЕК допускает при определенных условиях оплату российского газа в рублях — Reuters
0
331

Возврат к списку