Андрей Воробьев и Максут Шадаев обсудили с подмосковными IT-компаниями перспективы развития отрасли

20:35

Фото пресс-службы губернатора

Московской области



Губернатор Московской области Андрей Воробьёв и глава Минцифры РФ Максут Шадаев обсудили с подмосковными IT-компаниями перспективы развития отрасли. На встречу пришли разработчики софта, производители «железа» и представители ЦОДов – Центров обработки данных. На сегодня в IT-отрасли региона задействовано почти 28 тыс. человек.

«Мы заинтересованы, чтобы такие специалисты оставались здесь, – сказал губернатор. – Мы хотели предложить ряд инициатив, в частности, у нас есть возможность выделить специальный грант на новые производства в IT-индустрии. Все, кто занимаются программированием и сборкой, смогут его получить. Кроме того, мы предлагаем дополнительно предусмотреть налоговые вычеты на капитальные затраты для тех, кто производит оборудование».

По итогам встречи были достигнуты практические договоренности:

- компания-производитель оборудования для отслеживания транспорта получит участок за 1 рубль и откроет в области новое производство;

- еще одна компания расширит сеть ЦОДов (центры обработки данных). Область поможет с земельными участками и подключением к электросетям мощностями;

- будет рассмотрена возможность подготовки IT-кадров в подмосковных колледжах.

«Московская область в текущей ситуации может дать большие возможности IT-компаниям, – отметил Максут Шадаев. – Это первый регион, который предоставит гранты под новые рабочие места. Опыт Подмосковья позволяет привлекать инвестиции в производство «тяжелого» оборудования. Здесь много ЦОДов, которые смогут получать электричество с большим дисконтом. А также в регионе хорошо организован поиск новых площадок для бизнеса».

На уровне региона для IT-бизнеса предусмотрено:

- снижение ставки по упрощенной системе налогообложения. Если компания платит налоги только с доходов, ставка снизится с 6 до 1%, если по системе «доходы минус расходы» – с 15 до 5%;

- уменьшение в 2 раза ставки по налогу на имущество – до 1,1%;

- ставка по аренде и налогу на землю снижена на 50%;

- премии губернатора – до 1 млн руб. за коммерциализацию научных достижений;

- гранты областного правительства – до 10 млн руб. на достижения в сферах науки, технологий и инноваций;

- частичная компенсация затрат МСП на оборудование – приобретение или лизинг;

- IT-предприятия также могут арендовать земельный участок за 1 рубль.