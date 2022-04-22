Андрей Воробьев и Максут Шадаев обсудили с подмосковными IT-компаниями перспективы развития отрасли
20:35 22.04.2022
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Фото пресс-службы губернатора
Московской области
«Мы заинтересованы, чтобы такие специалисты оставались здесь, – сказал губернатор. – Мы хотели предложить ряд инициатив, в частности, у нас есть возможность выделить специальный грант на новые производства в IT-индустрии. Все, кто занимаются программированием и сборкой, смогут его получить. Кроме того, мы предлагаем дополнительно предусмотреть налоговые вычеты на капитальные затраты для тех, кто производит оборудование».
По итогам встречи были достигнуты практические договоренности:
- компания-производитель оборудования для отслеживания транспорта получит участок за 1 рубль и откроет в области новое производство;
- еще одна компания расширит сеть ЦОДов (центры обработки данных). Область поможет с земельными участками и подключением к электросетям мощностями;
- будет рассмотрена возможность подготовки IT-кадров в подмосковных колледжах.
«Московская область в текущей ситуации может дать большие возможности IT-компаниям, – отметил Максут Шадаев. – Это первый регион, который предоставит гранты под новые рабочие места. Опыт Подмосковья позволяет привлекать инвестиции в производство «тяжелого» оборудования. Здесь много ЦОДов, которые смогут получать электричество с большим дисконтом. А также в регионе хорошо организован поиск новых площадок для бизнеса».
На уровне региона для IT-бизнеса предусмотрено:
- снижение ставки по упрощенной системе налогообложения. Если компания платит налоги только с доходов, ставка снизится с 6 до 1%, если по системе «доходы минус расходы» – с 15 до 5%;
- уменьшение в 2 раза ставки по налогу на имущество – до 1,1%;
- ставка по аренде и налогу на землю снижена на 50%;
- премии губернатора – до 1 млн руб. за коммерциализацию научных достижений;
- гранты областного правительства – до 10 млн руб. на достижения в сферах науки, технологий и инноваций;
- частичная компенсация затрат МСП на оборудование – приобретение или лизинг;
- IT-предприятия также могут арендовать земельный участок за 1 рубль.
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