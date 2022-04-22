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Венедиктов, Невзоров и Пархоменко внесены в реестр СМИ-иноагентов

21:50 22.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минюст РФ в пятницу внес в реестр СМИ-иноагентов бывшего главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова, журналистов Александра Невзорова и Сергея Пархоменко.

В реестр также включены декан факультета социальных наук Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») Виктор Вахштайн, активист Ярослав Сироткин, а также журналисты Артур Асафьев, Екатерина Лушникова и Владимир Воронов, следует из информации на сайте ведомства.

Реестр СМИ-иноагентов ведется с 2017 года, тогда в него одновременно были внесены лишь девять медиа, еще одно издание было включено в 2019 году и семь — в 2020-м. Массово пополнять реестр Минюст начал в июле 2021 года, туда также включаются физические лица. СМИ-иноагенты обязаны предоставлять данные о персональном составе руководства, расходовании средств, аудиторской проверке, а также маркировать свои материалы с указанием статуса СМИ-иноагента.

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