С 1 мая генконсульство Латвии в Петербурге прекратит оказание услуг

21:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральное консульство Латвийской Республики в Санкт-Петербурге с 1 мая прекратит предоставлять консульские услуги. Об этом сообщается на сайте представительства в пятницу.



«В связи с закрытием Генерального консульства Латвийской Республики в Санкт-Петербурге с 1 мая 2022 года прекращается предоставление консульских услуг и прием визовых запросов», — говорится в сообщении на сайте консульства.



Для получения консульской помощи или услуги нужно будет обращаться в посольство Латвии в Москве.



