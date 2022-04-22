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НОВОСТИ

С 1 мая генконсульство Латвии в Петербурге прекратит оказание услуг

21:55 22.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральное консульство Латвийской Республики в Санкт-Петербурге с 1 мая прекратит предоставлять консульские услуги. Об этом сообщается на сайте представительства в пятницу.

«В связи с закрытием Генерального консульства Латвийской Республики в Санкт-Петербурге с 1 мая 2022 года прекращается предоставление консульских услуг и прием визовых запросов», — говорится в сообщении на сайте консульства.

Для получения консульской помощи или услуги нужно будет обращаться в посольство Латвии в Москве.

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