С 1 мая генконсульство Латвии в Петербурге прекратит оказание услуг
21:55 22.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«В связи с закрытием Генерального консульства Латвийской Республики в Санкт-Петербурге с 1 мая 2022 года прекращается предоставление консульских услуг и прием визовых запросов», — говорится в сообщении на сайте консульства.
Для получения консульской помощи или услуги нужно будет обращаться в посольство Латвии в Москве.
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