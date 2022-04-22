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НОВОСТИ

Украина получит противотанковые ракеты и гаубицы от Бельгии

22:20 22.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бельгия намерена поставить на Украину противотанковые ракеты и гаубицы М109 («Эм-109»). Об этом сообщила в пятницу газета «Суар».

По ее информации, после длительной дискуссии в правительстве королевства решение принято, однако руководство страны не намерено сообщать детали об объемах поставок «по стратегическим соображениям».

По словам министра обороны Бельгии Людивин Дедондер, которые приводит газета, эти вооружения «будут специально закуплены из запасов, находящихся в наличии у бельгийских компаний по торговле и производству вооружений».




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