Число совершаемых мигрантами преступлений в РФ увеличивается - МВД
09:20 23.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Иностранными гражданами и лицами без гражданства на территории Российской Федерации совершено 10,4 тыс. преступлений, что на 8,1% больше, чем за январь–март 2021 года, в том числе гражданами государств-участников СНГ — 8,4 тыс. преступлений (больше на 12,6%, чем в прошлом году)», — говорится в материалах.
Кроме того, в первом квартале текущего года почти на 6% выросло количество преступлений в отношении иностранных граждан (3,9 тыс. преступлений).
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