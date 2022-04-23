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НОВОСТИ

Число совершаемых мигрантами преступлений в РФ увеличивается - МВД

09:20 23.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество преступлений, совершенных иностранными гражданами в России за первый квартал текущего года, выросло на 8% по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года. Об этом следует из материалов статистики МВД России о состоянии преступности, с которыми ознакомился ТАСС.

«Иностранными гражданами и лицами без гражданства на территории Российской Федерации совершено 10,4 тыс. преступлений, что на 8,1% больше, чем за январь–март 2021 года, в том числе гражданами государств-участников СНГ — 8,4 тыс. преступлений (больше на 12,6%, чем в прошлом году)», — говорится в материалах.

Кроме того, в первом квартале текущего года почти на 6% выросло количество преступлений в отношении иностранных граждан (3,9 тыс. преступлений).

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