Законопроект о запрете упоминания в СМИ национальности преступников не поддержали в кабмине

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство РФ дало отрицательный отзыв на внесенный в Госдуму парламентом Чеченской Республики законопроект о запрете распространения в СМИ сведений о национальной принадлежности и вероисповедании правонарушителей. Отзыв кабмина размещен в думской электронной базе.



Как отмечается в документе, статьей 51 закона о СМИ установлен запрет «на использование права журналиста на распространение информации с целью опорочить гражданина или отдельные категории граждан исключительно по признакам пола, возраста, расовой или национальной принадлежности, языка, отношения к религии, профессии, места жительства и работы, а также в связи с их политическими убеждениями». Также в кабмине обращают внимание, что законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» запрещается распространение информации, которая направлена на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды, а также иной информации, за распространение которой предусмотрена уголовная или административная ответственность.



«Таким образом, существующие правовые нормы содержат достаточно положений, которые и без прямого запрета на указание национальности, вероисповедания и принадлежности к народам Российской Федерации позволяют обеспечить взвешенное и объективное распространение таких сведений с использованием средств массовой информации и информационно-телекоммуникационных сетей», — говорится в документе.



