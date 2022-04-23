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РФ сможет извлечь выгоду из эмбарго на ресурсы - германский эксперт

09:30 23.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральный секретарь экономического совета при германском Христианско-демократическом союзе (ХДС) Вольфганг Штайгер не исключает, что потенциальное европейское эмбарго на ресурсы из России теоретически может обернуться выгодой для Москвы. Такую точку зрения он изложил в опубликованном в субботу интервью газетам редакционной группы «Функе».

«Расторжение действующих энергетических контрактов будет иметь серьезные последствия для коммерческих и частных потребителей в Германии и Европе. Компании уже сейчас находятся под огромным давлением из-за роста цен на оптовых рынках, — сказал Штайгер. — Сейчас много говорят о газе. Но мы не должны быть наивными, когда речь заходит об отказе от долгосрочных и недорогих контрактов на поставки угля и нефти: Россия может из этого даже извлечь пользу. Потому что тогда на мировом рынке она могла бы добиться невероятно высокой цены на эти высвободившиеся объемы».

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