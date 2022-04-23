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НОВОСТИ

До 1 мая продлено временное закрытие 11 аэропортов на юге РФ

10:30 23.04.2022 Источник: Интерфакс

Росавиация в 10-й раз продлевает запрет на полеты в 11 аэропортов центральной части и юга РФ, на этот раз до 1 мая.

"Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 1 мая 2022 года 03:45 мск. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста", - говорится в сообщении ведомства, распространенном в субботу.

Для организации перевозки пассажиров в эти города авиакомпаниям по-прежнему рекомендуется использовать аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Остальные аэропорты России, включая международные, работают в обычном режиме.

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