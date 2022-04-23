Андрей Воробьев встретил первых детей-сирот с Донбасса, которые будут жить в подмосковных приемных семьях
11:05 23.04.2022
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Фото пресс-службы губернатора
Московской области
«Дети устали, но рады. Самое главное, родителей хочу поблагодарить. Детки поедут домой с хорошим настроением. Сейчас 20 детей приехали, всего их 27 — кто-то на автобусе приехал пораньше. Ребята счастливы, и у родителей счастье, немного слезы на глазах от радости. А радость от чего? Что дети счастливы», – признался Андрей Воробьёв.
Вместе с губернатором детей встретили уполномоченные по правам детей РФ и ДНР Мария Львова-Белова и Элеонора Федоренко. Уже известно, что под временную опеку детей возьмут 10 семей Подмосковья из Богородского, Домодедовского, Волоколамского, Серпуховского, Талдомского, Чеховского и других городских округов Подмосковья. Семьи для этих детей подбирались с учетом всех особенностей, состояния здоровья, их потребностей и обстоятельств, с необходимым опытом.
«Заранее выехала команда специалистов, психологи, которые работали с детьми, выясняли, хотят ли они попасть в семью. Потом осуществлялся подбор семьи, которая была наиболее хороша для каждого конкретного ребенка. Потом проводили видеосвязь с родителями, они знакомились. Дети приехали под временную опеку, дальше будет приемная семья, мы над этим работаем», – сказала уполномоченный по правам детей РФ Мария Львова-Белова.
Большинство из приехавших детей – братья и сестры. А кто-то даже встретился после двух лет разлуки. При распределении в семьи их ни в коем случае разлучать не будут.
Губернатор Московской области отметил: все родители, которые примут детей, уже имели опыт воспитания сирот.
«У нас программа давно работает, мы детские дома закрыли. Почему? У нас школы существуют. Все родители здесь – люди, имеющие опыт воспитания. Это весьма сложная задача, как мы все понимаем», – заявил Андрей Воробьёв.
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