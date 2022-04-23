Для обвинения РФ в применении ОМП на Украине у США есть три сценария - МО РФ
11:25 23.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Сейчас для обвинения Российской Федерации планируется использовать три варианта сценариев. Первый — „постановочный инцидент под чужим флагом“, наиболее вероятный. Второй — „максимально скрытное применение ОМП в малых объемах“ для подавления воли и способности сопротивлению в рамках решения конкретной оперативной задачи. Третий — наименее вероятный сценарий, „открытое применение ОМУ на поле боя“ в случае неспособности добиться успеха обычными видами вооружений, скорее всего, в зоне боевых действий» — сказал он.
По его словам, при первом сценарии речь может идти о реальном применении химического и биологического оружия с жертвами среди населения, либо инсценировке диверсий со стороны России на принадлежащих Украине объектах, которые были вовлечены в разработку компонентов оружия массового поражения. Такой сценарий планируется реализовать на химических и биологических объектах Харькова и Киева. Не исключена провокация на объектах ядерной энергетики, в первую очередь на находящейся под контролем Российской Федерации Запорожской АЭС. Так, 21 апреля на блок-посту войск национальной гвардии была остановлена и возвращена обратно в город Запорожье колонна из 10 автомобилей с опасным грузом, направлявшаяся на атомную станцию.
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