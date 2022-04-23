ЦБ РФ готовит поправки для банков, чтобы ограничить срок возврата украденных средств до 30 дней

12:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Центральный банк России подготовил поправки для кредитных организаций, которые ограничивают срок возврата денежных средств до 30 дней. Конкретные сроки возвращения денег пока обговариваются, сообщает РБК со ссылкой на представителя ЦБ и поправки в 161-ФЗ «О национальной платежной системе». Подлинность документа подтвердил источник на платежном рынке.



«Действующим законом не предусмотрены сроки, в течение которых банки должны возмещать клиентам похищенные злоумышленниками средства. Банк России предлагает установить сроки такого возмещения. Это необходимо для соблюдения баланса интересов кредитных организаций и их клиентов», — сказал представитель ЦБ.



Тем временем вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков объяснил, что изначально ЦБ хотел установить срок возврата от 2 до 3 дней, но банки отказались от предложения, потому что за это время невозможно понять совершили перевод мошенники или клиент обманывает банк. «Сейчас время возврата зависит от суммы украденных средств. При больших объемах [срок] может достигать нескольких недель», — добавил Войлуков.



