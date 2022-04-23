ЦБ РФ готовит поправки для банков, чтобы ограничить срок возврата украденных средств до 30 дней
12:10 23.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Действующим законом не предусмотрены сроки, в течение которых банки должны возмещать клиентам похищенные злоумышленниками средства. Банк России предлагает установить сроки такого возмещения. Это необходимо для соблюдения баланса интересов кредитных организаций и их клиентов», — сказал представитель ЦБ.
Тем временем вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков объяснил, что изначально ЦБ хотел установить срок возврата от 2 до 3 дней, но банки отказались от предложения, потому что за это время невозможно понять совершили перевод мошенники или клиент обманывает банк. «Сейчас время возврата зависит от суммы украденных средств. При больших объемах [срок] может достигать нескольких недель», — добавил Войлуков.
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