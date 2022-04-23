Применение противоспутникового оружия может привести к третьей мировой войне - Рогозин
13:20 23.04.2022 Источник: Интерфакс
"Надо иметь в виду, что разрушение чужого космического аппарата - это третья мировая война, то есть это casus belli (повод к войне - ИФ), однозначно совершенно", - сказал Рогозин в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).
15 ноября 2021 года космическое командование США сообщило, что Россия в ходе испытания противоспутникового оружия сбила ракетой советский спутник "Космос-1408". Представитель госдепа Нед Прайс сказал, что российское испытание привело к появлению космического мусора, который создал угрозу экипажу международной космической станции. США заявили, что Россия не предупредила об испытаниях.
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