Применение противоспутникового оружия может привести к третьей мировой войне - Рогозин

13:20 Источник: Интерфакс

Применение противоспутникового оружия по космическому аппарату другой страны может стать причиной начала третьей мировой войны, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.



"Надо иметь в виду, что разрушение чужого космического аппарата - это третья мировая война, то есть это casus belli (повод к войне - ИФ), однозначно совершенно", - сказал Рогозин в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).



15 ноября 2021 года космическое командование США сообщило, что Россия в ходе испытания противоспутникового оружия сбила ракетой советский спутник "Космос-1408". Представитель госдепа Нед Прайс сказал, что российское испытание привело к появлению космического мусора, который создал угрозу экипажу международной космической станции. США заявили, что Россия не предупредила об испытаниях.



