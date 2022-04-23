Заявления США о возможном применении РФ на Украине тактического ядерного оружия абсурдно - ВС РФ
13:10 23.04.2022 Источник: Интерфакс
"Заявление директора ЦРУ Бернса о возможном применении Россией тактического ядерного оружия является абсурдным", - сказал в субботу начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов.
"При современном уровне технической оснащенности международной системы мониторинга ядерных испытаний скрыть применение такого вида оружия невозможно. Если это не понимает директор ЦРУ, то он либо непрофессионал, либо его вводят в заблуждение", - сказал Кириллов.
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