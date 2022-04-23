В управлении боевыми действиями на Украине участвуют спецслужбы стран НАТО - Захарова
14:20 23.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Дипломат обратила внимание на слова бывшего командующего сухопутными войсками Польши генерала Вальдемара Скшипча, который обвинил премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в разглашении военной тайны после того, как тот сообщил о подготовке в республике украинских военнослужащих.
«Ничего тайного в этом нет уже давно. Польские, британские, американские, канадские и прочие „инструкторы“ давно пасут неонацистских боевиков. И никакие это не инструкторы. Это спецслужбы стран НАТО. И их не десятки, а сотни и тысячи», — написала Захарова.
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