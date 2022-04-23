Беспилотник сбросил на позиции ВС РФ на Украине неизвестное вещество, ведется анализ - МО РФ

14:30 Источник: Интерфакс, ТАСС

Министерство обороны РФ заявило, что проводит анализ жидкости, которую на днях сбросили с беспилотника на позиции российской армии на Украине.



"21 апреля на позицию российских войск с БПЛА была сброшена емкость с ампулами. Планировалось, что при их разрушении произойдет химическая реакция, которая вызовет взрыв и возгорание с выделением токсичных веществ не входящих в конвенционные списки", - сказал в субботу начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов.



"В отношении содержимого ампул проводятся химический анализ в лаборатории 27 Научного центра Минобороны России, аккредитованной Организацией по запрещению химического оружия, результаты анализа будут направлены в ее технический секретариат установленным порядком", - сообщил Кириллов.



