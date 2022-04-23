Беспилотник сбросил на позиции ВС РФ на Украине неизвестное вещество, ведется анализ - МО РФ
14:30 23.04.2022 Источник: Интерфакс, ТАСС
"21 апреля на позицию российских войск с БПЛА была сброшена емкость с ампулами. Планировалось, что при их разрушении произойдет химическая реакция, которая вызовет взрыв и возгорание с выделением токсичных веществ не входящих в конвенционные списки", - сказал в субботу начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов.
"В отношении содержимого ампул проводятся химический анализ в лаборатории 27 Научного центра Минобороны России, аккредитованной Организацией по запрещению химического оружия, результаты анализа будут направлены в ее технический секретариат установленным порядком", - сообщил Кириллов.
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