На север Харьковской области доставлены 70 тонн гуманитарной помощи - Росгвардия
15:10 23.04.2022 Источник: Интерфакс
"Военнослужащие и сотрудники Росгвардии обеспечили безопасность колонны МЧС России, доставившей более 70 тонн продовольствия и предметов первой необходимости в Казачью Лопань и Липцы. Помощь будет распределена также жителям близлежащих сел", - сообщает Росгвардия.
В состав гуманитарного груза, по данным ведомства, включены продукты, средства личной гигиены и бытовой химии, а также дизельные генераторы.
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