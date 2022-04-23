0
0
42
НОВОСТИ

На север Харьковской области доставлены 70 тонн гуманитарной помощи - Росгвардия

15:10 23.04.2022 Источник: Интерфакс

Роcгвардейцы совместно c МЧС России доставили крупную партию гуманитарной помощи, в том числе продуктов и предметов первой необходимости, в населенные пункты на севере Харьковской области Украины.

"Военнослужащие и сотрудники Росгвардии обеспечили безопасность колонны МЧС России, доставившей более 70 тонн продовольствия и предметов первой необходимости в Казачью Лопань и Липцы. Помощь будет распределена также жителям близлежащих сел", - сообщает Росгвардия.

В состав гуманитарного груза, по данным ведомства, включены продукты, средства личной гигиены и бытовой химии, а также дизельные генераторы.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:20 23.04.2022
За сутки в Ростовскую область прибыли более 14 тыс. беженцев из Донбасса и Украины
0
75
14:30 23.04.2022
Беспилотник сбросил на позиции ВС РФ на Украине неизвестное вещество, ведется анализ - МО РФ
0
331
14:20 23.04.2022
В управлении боевыми действиями на Украине участвуют спецслужбы стран НАТО - Захарова
0
175
13:20 23.04.2022
Применение противоспутникового оружия может привести к третьей мировой войне - Рогозин
0
271
13:10 23.04.2022
Заявления США о возможном применении РФ на Украине тактического ядерного оружия абсурдно - ВС РФ
0
263
12:20 23.04.2022
Одной из причин смерти шахтеров в Оренбуржье может быть отравление газом - Ростехнадзор
0
303
12:10 23.04.2022
ЦБ РФ готовит поправки для банков, чтобы ограничить срок возврата украденных средств до 30 дней
0
311
11:25 23.04.2022
Для обвинения РФ в применении ОМП на Украине у США есть три сценария - МО РФ
0
420
11:05 23.04.2022
Андрей Воробьев встретил первых детей-сирот с Донбасса, которые будут жить в подмосковных приемных семьях
0
351
10:30 23.04.2022
До 1 мая продлено временное закрытие 11 аэропортов на юге РФ
0
360

Возврат к списку