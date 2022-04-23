На север Харьковской области доставлены 70 тонн гуманитарной помощи - Росгвардия

15:10 Источник: Интерфакс

Роcгвардейцы совместно c МЧС России доставили крупную партию гуманитарной помощи, в том числе продуктов и предметов первой необходимости, в населенные пункты на севере Харьковской области Украины.



"Военнослужащие и сотрудники Росгвардии обеспечили безопасность колонны МЧС России, доставившей более 70 тонн продовольствия и предметов первой необходимости в Казачью Лопань и Липцы. Помощь будет распределена также жителям близлежащих сел", - сообщает Росгвардия.



В состав гуманитарного груза, по данным ведомства, включены продукты, средства личной гигиены и бытовой химии, а также дизельные генераторы.



