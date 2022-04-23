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НОВОСТИ

За сутки в Ростовскую область прибыли более 14 тыс. беженцев из Донбасса и Украины

15:20 23.04.2022 Источник: Интерфакс

Через пункты пропуска в Ростовскую область с территории Донбасса, в том числе из Мариуполя, за минувшие сутки прибыли более 14 тыс. беженцев, сообщает пресс-служба областного пограничного управления ФСБ России в среду.

"За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 14 тыс. граждан", - говорится в сообщении.

Всего с середины февраля в Ростовскую область прибыли более 720 тыс. беженцев из Донбасса и Украины.

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