С территории "Азовстали" обстреляли гуманитарный коридор в Мариуполе - ДНР

16:40 Источник: Интерфакс

По гуманитарному коридору из "Азовстали" в Мариуполе, открытому в субботу российской армией и силами Донецкой народной республики, был нанесен минометный удар с территории комбината, обошлось без жертв, сообщила народная милиция Донецкой народной республики.



"Сегодня по просьбе вице-премьера Украины Верещук российской стороной был организован гуманитарный коридор и предоставлен транспорт для эвакуации из Мариуполя гражданского населения", - говорится в сообщении пресс-службы народной милиции.



Эвакуация "была сорвана украинскими националистами, открывшими с территории завода "Азовсталь" огонь из минометов по объявленному месту сбора граждан возле торгового центра "Порт-Сити" на бульваре Шевченко", - заявила пресс-служба.



"Благодаря профессиональным действиям российских военных, обеспечивавших безопасность места сбора граждан, удалось вывести всех собравшихся людей из-под обстрела и предотвратить жертвы среди мирного населения. Один из военнослужащих, спасавших женщин и детей, получил ранение", - говорится в сообщении.



