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С территории "Азовстали" обстреляли гуманитарный коридор в Мариуполе - ДНР

16:40 23.04.2022 Источник: Интерфакс

По гуманитарному коридору из "Азовстали" в Мариуполе, открытому в субботу российской армией и силами Донецкой народной республики, был нанесен минометный удар с территории комбината, обошлось без жертв, сообщила народная милиция Донецкой народной республики.

"Сегодня по просьбе вице-премьера Украины Верещук российской стороной был организован гуманитарный коридор и предоставлен транспорт для эвакуации из Мариуполя гражданского населения", - говорится в сообщении пресс-службы народной милиции.

Эвакуация "была сорвана украинскими националистами, открывшими с территории завода "Азовсталь" огонь из минометов по объявленному месту сбора граждан возле торгового центра "Порт-Сити" на бульваре Шевченко", - заявила пресс-служба.

"Благодаря профессиональным действиям российских военных, обеспечивавших безопасность места сбора граждан, удалось вывести всех собравшихся людей из-под обстрела и предотвратить жертвы среди мирного населения. Один из военнослужащих, спасавших женщин и детей, получил ранение", - говорится в сообщении.

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