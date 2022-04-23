С территории "Азовстали" обстреляли гуманитарный коридор в Мариуполе - ДНР
16:40 23.04.2022 Источник: Интерфакс
"Сегодня по просьбе вице-премьера Украины Верещук российской стороной был организован гуманитарный коридор и предоставлен транспорт для эвакуации из Мариуполя гражданского населения", - говорится в сообщении пресс-службы народной милиции.
Эвакуация "была сорвана украинскими националистами, открывшими с территории завода "Азовсталь" огонь из минометов по объявленному месту сбора граждан возле торгового центра "Порт-Сити" на бульваре Шевченко", - заявила пресс-служба.
"Благодаря профессиональным действиям российских военных, обеспечивавших безопасность места сбора граждан, удалось вывести всех собравшихся людей из-под обстрела и предотвратить жертвы среди мирного населения. Один из военнослужащих, спасавших женщин и детей, получил ранение", - говорится в сообщении.
НОВОСТИ
- 16:30 23.04.2022
- В ближайшее время Белоруссия подключится к платежной системе UnionPay
- 15:20 23.04.2022
- За сутки в Ростовскую область прибыли более 14 тыс. беженцев из Донбасса и Украины
- 15:10 23.04.2022
- На север Харьковской области доставлены 70 тонн гуманитарной помощи - Росгвардия
- 14:30 23.04.2022
- Беспилотник сбросил на позиции ВС РФ на Украине неизвестное вещество, ведется анализ - МО РФ
- 14:20 23.04.2022
- В управлении боевыми действиями на Украине участвуют спецслужбы стран НАТО - Захарова
- 13:20 23.04.2022
- Применение противоспутникового оружия может привести к третьей мировой войне - Рогозин
- 13:10 23.04.2022
- Заявления США о возможном применении РФ на Украине тактического ядерного оружия абсурдно - ВС РФ
- 12:20 23.04.2022
- Одной из причин смерти шахтеров в Оренбуржье может быть отравление газом - Ростехнадзор
- 12:10 23.04.2022
- ЦБ РФ готовит поправки для банков, чтобы ограничить срок возврата украденных средств до 30 дней
- 11:25 23.04.2022
- Для обвинения РФ в применении ОМП на Украине у США есть три сценария - МО РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать