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НОВОСТИ

По данным МО РФ из Нацгвардии Украины дезертировало более 850 человек

17:30 23.04.2022 Источник: Интерфакс

Российские военные заявили, что располагают данными о более чем 860 случаев дезертирства среди войск Национальной гвардии Украины.

По состоянию на конец марта более 860 военнослужащих Нацгвардии Украины самовольно покинули свои воинские части, сообщило Минобороны РФ в субботу.

"Больше всего дезертирств подтверждено в в/ч 3056 (16-й отдельный батальон, Херсон) - 152 человека. Также большое количество дезертиров отмечено в в/ч 3014 (84 человека), в/ч 3033 (82 человека) и в/ч 3030 (79 человек)", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

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