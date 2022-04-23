По данным МО РФ из Нацгвардии Украины дезертировало более 850 человек

17:30 Источник: Интерфакс

Российские военные заявили, что располагают данными о более чем 860 случаев дезертирства среди войск Национальной гвардии Украины.



По состоянию на конец марта более 860 военнослужащих Нацгвардии Украины самовольно покинули свои воинские части, сообщило Минобороны РФ в субботу.



"Больше всего дезертирств подтверждено в в/ч 3056 (16-й отдельный батальон, Херсон) - 152 человека. Также большое количество дезертиров отмечено в в/ч 3014 (84 человека), в/ч 3033 (82 человека) и в/ч 3030 (79 человек)", - говорится в сообщении Минобороны РФ.



