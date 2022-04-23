В нидерландском аэропорту "Схипхол" из-за забастовки отменены и задержаны десятки рейсов

18:40 Источник: Интерфакс

Десятки рейсов отменены или задержаны в субботу из-за забастовки в основном нидерландском аэропорту "Схипхол", сообщает европейская пресса.



Забастовку объявили служащие нидерландской авиакомпании KLM, выдающие и принимающие багаж пассажиров. Они выражают недовольство условиями, в которых им приходится работать, а также сокращением штата.



Забастовка пришлась на первый день весенних каникул в школах Нидерландов, когда многие семьи отправляются в отпуск.



