Со стороны Украины вновь обстреляли КПП на границе в Курской области
18:50 23.04.2022 Источник: Интерфакс
"Сегодня из миномётов вновь обстреляли пункт пропуска на границе в Глушковском районе Курской области со стороны Украины. В результате произошло возгорание помещения Россельхознадзора", - написал Старовойт в субботу в телеграм-канале.
По его словам, погибших и раненых нет. Пограничники и военные держат ситуацию на контроле.
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