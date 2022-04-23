Со стороны Украины вновь обстреляли КПП на границе в Курской области

18:50 Источник: Интерфакс

Пункт пропуска на границе в Курской области подвергся обстрелу со стороны Украины, пострадавших нет, сообщил губернатор Роман Старовойт.



"Сегодня из миномётов вновь обстреляли пункт пропуска на границе в Глушковском районе Курской области со стороны Украины. В результате произошло возгорание помещения Россельхознадзора", - написал Старовойт в субботу в телеграм-канале.



По его словам, погибших и раненых нет. Пограничники и военные держат ситуацию на контроле.



