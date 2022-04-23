На Украине готовятся военные провокации к Пасхе в храмах - РПЦ
19:40 23.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«К великому сожалению, тревожная информация о готовящихся на Украине в Пасхальную ночь провокациях продолжает поступать, — написал Легойда в своем Telegram-канале. — Молимся, чтобы этого не произошло, чтобы Господь остановил замыслы провокаторов и не допустил совершиться подобной трагедии, способной привести к многочисленным жертвам среди мирных жителей».
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