На Украине готовятся военные провокации к Пасхе в храмах - РПЦ

19:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Информация о готовящихся военных провокациях на Пасху в храмах Украины продолжает поступать в Русскую православную церковь (РПЦ). Об этом в субботу сообщил глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.



«К великому сожалению, тревожная информация о готовящихся на Украине в Пасхальную ночь провокациях продолжает поступать, — написал Легойда в своем Telegram-канале. — Молимся, чтобы этого не произошло, чтобы Господь остановил замыслы провокаторов и не допустил совершиться подобной трагедии, способной привести к многочисленным жертвам среди мирных жителей».



