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НОВОСТИ

В Польшу прибыли два тяжелых военно-транспортных самолета ВВС США

19:50 23.04.2022 Источник: Интерфакс

По меньшей мере, два американских тяжелых военно-транспортных самолета C-17A Globemaster в субботу прибыли в Польшу, следует из данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, самолеты, способные перевозить до 77,5 тонн груза, совершили посадку на аэродроме польского города Жешув, расположенного в 90 км от границы с Украиной.

Накануне туда также прилетел один C-17A Globemaster.

В четверг президент США Джо Байден сообщил о выделении Украине нового пакета помощи на сумму $800 млн, в рамках которой ей, в частности, будут предоставлены 121 тактический ударный беспилотник Phoenix Ghost и 72 155-мм гаубицы M777 и 144 тыс. снарядов.

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