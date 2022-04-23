В Польшу прибыли два тяжелых военно-транспортных самолета ВВС США

19:50 Источник: Интерфакс

По меньшей мере, два американских тяжелых военно-транспортных самолета C-17A Globemaster в субботу прибыли в Польшу, следует из данных западных авиационных ресурсов.



По их сведениям, самолеты, способные перевозить до 77,5 тонн груза, совершили посадку на аэродроме польского города Жешув, расположенного в 90 км от границы с Украиной.



Накануне туда также прилетел один C-17A Globemaster.



В четверг президент США Джо Байден сообщил о выделении Украине нового пакета помощи на сумму $800 млн, в рамках которой ей, в частности, будут предоставлены 121 тактический ударный беспилотник Phoenix Ghost и 72 155-мм гаубицы M777 и 144 тыс. снарядов.



