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НОВОСТИ

Зеленский хочет закончить войну с РФ дипломатическим путем

20:20 23.04.2022 Источник: Интерфакс

Президент Украины Владимир Зеленский выразил желание пойти по дипломатическому пути завершения военного противостояния с Россией.

"Я хочу остановить войну и ее закончить. Есть путь дипломатический, есть военный. Любой здоровый человек всегда выбирает дипломатический путь, потому что знает: даже, если это сложно, это может остановить потерю тысяч, десятков тысяч... И любой лидер, хотел бы он этого лично или не хотел, не имеет права субъективно отменять дипломатический путь", - заявил Зеленский в субботу на пресс-конференции в Киеве.

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