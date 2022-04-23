Зеленский хочет закончить войну с РФ дипломатическим путем

20:20 Источник: Интерфакс

Президент Украины Владимир Зеленский выразил желание пойти по дипломатическому пути завершения военного противостояния с Россией.



"Я хочу остановить войну и ее закончить. Есть путь дипломатический, есть военный. Любой здоровый человек всегда выбирает дипломатический путь, потому что знает: даже, если это сложно, это может остановить потерю тысяч, десятков тысяч... И любой лидер, хотел бы он этого лично или не хотел, не имеет права субъективно отменять дипломатический путь", - заявил Зеленский в субботу на пресс-конференции в Киеве.



