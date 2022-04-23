Зеленский хочет закончить войну с РФ дипломатическим путем
20:20 23.04.2022 Источник: Интерфакс
"Я хочу остановить войну и ее закончить. Есть путь дипломатический, есть военный. Любой здоровый человек всегда выбирает дипломатический путь, потому что знает: даже, если это сложно, это может остановить потерю тысяч, десятков тысяч... И любой лидер, хотел бы он этого лично или не хотел, не имеет права субъективно отменять дипломатический путь", - заявил Зеленский в субботу на пресс-конференции в Киеве.
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