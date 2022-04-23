В Ереване свыше 15 тыс. человек вышли на факельное шествие в честь годовщины геноцида армян
20:30 23.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Шествие проходит не только в Ереване, но и в центре Арцаха (непризнанная Нагорно-Карабахская республика — прим. ТАСС) Степанакерте и в сердце Сюника Капане. Это шествие воссоединения всех армян», — сказал один из лидеров оппозиции Ишхан Сагателян.
Он также отметил, что это шествие против властей, которые, по его мнению, способствуют сдаче Нагорного Карабаха.
В акции принимают участие свыше 15 тыс. человек, в основном молодежь. Практически все оппозиционные силы стали участниками акции, в том числе второй и третий президенты Армении Роберт Кочарян и Серж Саргсян.
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