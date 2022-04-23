В Ереване свыше 15 тыс. человек вышли на факельное шествие в честь годовщины геноцида армян

20:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Факельное шествие в память о погибших в Османской империи полутора миллионах армян началось с площади Республики в Ереване. Об этом в субботу сообщает корр. ТАСС с места события.



«Шествие проходит не только в Ереване, но и в центре Арцаха (непризнанная Нагорно-Карабахская республика — прим. ТАСС) Степанакерте и в сердце Сюника Капане. Это шествие воссоединения всех армян», — сказал один из лидеров оппозиции Ишхан Сагателян.



Он также отметил, что это шествие против властей, которые, по его мнению, способствуют сдаче Нагорного Карабаха.



В акции принимают участие свыше 15 тыс. человек, в основном молодежь. Практически все оппозиционные силы стали участниками акции, в том числе второй и третий президенты Армении Роберт Кочарян и Серж Саргсян.



