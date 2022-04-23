0
0
128
НОВОСТИ

В Ереване свыше 15 тыс. человек вышли на факельное шествие в честь годовщины геноцида армян

20:30 23.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Факельное шествие в память о погибших в Османской империи полутора миллионах армян началось с площади Республики в Ереване. Об этом в субботу сообщает корр. ТАСС с места события.

«Шествие проходит не только в Ереване, но и в центре Арцаха (непризнанная Нагорно-Карабахская республика — прим. ТАСС) Степанакерте и в сердце Сюника Капане. Это шествие воссоединения всех армян», — сказал один из лидеров оппозиции Ишхан Сагателян.

Он также отметил, что это шествие против властей, которые, по его мнению, способствуют сдаче Нагорного Карабаха.

В акции принимают участие свыше 15 тыс. человек, в основном молодежь. Практически все оппозиционные силы стали участниками акции, в том числе второй и третий президенты Армении Роберт Кочарян и Серж Саргсян.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:20 23.04.2022
Зеленский хочет закончить войну с РФ дипломатическим путем
0
206
19:50 23.04.2022
В Польшу прибыли два тяжелых военно-транспортных самолета ВВС США
0
290
19:40 23.04.2022
На Украине готовятся военные провокации к Пасхе в храмах - РПЦ
0
222
18:50 23.04.2022
Со стороны Украины вновь обстреляли КПП на границе в Курской области
0
285
18:40 23.04.2022
В нидерландском аэропорту "Схипхол" из-за забастовки отменены и задержаны десятки рейсов
0
281
17:50 23.04.2022
Подозреваемых в убийстве двоих детей в Воронежской области заключили под стражу
0
297
17:30 23.04.2022
По данным МО РФ из Нацгвардии Украины дезертировало более 850 человек
0
294
16:40 23.04.2022
С территории "Азовстали" обстреляли гуманитарный коридор в Мариуполе - ДНР
0
475
16:30 23.04.2022
В ближайшее время Белоруссия подключится к платежной системе UnionPay
0
406
15:20 23.04.2022
За сутки в Ростовскую область прибыли более 14 тыс. беженцев из Донбасса и Украины
0
376

Возврат к списку