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Президент ОКР: Истерия русофобии прекратится, и тогда все восстановится...

17:00 24.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Олимпийский комитет России (ОКР) продолжает находиться в контакте с Международным олимпийским комитетом (МОК), несмотря на санкции. Об этом в воскресенье сообщил ТАСС президент ОКР Станислав Поздняков.

Следуя рекомендации МОК, большинство международных спортивных федераций объявили о недопуске российских спортсменов до своих соревнований.

«Конечно, общаемся [с МОК]. Диалог продолжается, как и со всеми основными организациями. Я уверен, что все вернется. Истерия русофобии прекратится, и тогда все восстановится», — сказал Поздняков.

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