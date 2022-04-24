Президент ОКР: Истерия русофобии прекратится, и тогда все восстановится...
17:00 24.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Следуя рекомендации МОК, большинство международных спортивных федераций объявили о недопуске российских спортсменов до своих соревнований.
«Конечно, общаемся [с МОК]. Диалог продолжается, как и со всеми основными организациями. Я уверен, что все вернется. Истерия русофобии прекратится, и тогда все восстановится», — сказал Поздняков.
НОВОСТИ
- 15:11 24.04.2022
- Генсек ООН встретится с президентом России в Кремле на следующей неделе
- 14:20 24.04.2022
- Обучение в ВУЗах Афганистана талибы решили разделить по половому признаку
- 13:30 24.04.2022
- В России стал недоступен популярный шахматный сайт Chess.com
- 13:00 24.04.2022
- Китай собирается вскоре приступить к созданию Международной научной лунной станции
- 12:18 24.04.2022
- В Ницце совершено нападение на католического священника прямо во время мессы
- 11:45 24.04.2022
- Папа Римский поздравил патриарха Кирилла с Пасхой и призвал молиться друг за друга
- 11:10 24.04.2022
- В мире сделано более 11 млрд прививок прививок против COVID-19
- 10:50 24.04.2022
- Большинство жителей ФРГ считают, что канцлер Шольц плохо проявляет себя в контексте кризиса в Украине
- 10:00 24.04.2022
- Северная Корея намерена расширять и укреплять дружеские отношения с РФ
- 09:50 24.04.2022
- В центре Москвы появились плакаты о розыске Собчак, Оксимирона и Акунина
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать