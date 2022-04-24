Президент ОКР: Истерия русофобии прекратится, и тогда все восстановится...

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Олимпийский комитет России (ОКР) продолжает находиться в контакте с Международным олимпийским комитетом (МОК), несмотря на санкции. Об этом в воскресенье сообщил ТАСС президент ОКР Станислав Поздняков.

Следуя рекомендации МОК, большинство международных спортивных федераций объявили о недопуске российских спортсменов до своих соревнований.

«Конечно, общаемся [с МОК]. Диалог продолжается, как и со всеми основными организациями. Я уверен, что все вернется. Истерия русофобии прекратится, и тогда все восстановится», — сказал Поздняков.