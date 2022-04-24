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НОВОСТИ

Со стороны Украины обстреляно село Отрадное в Белгородской области

18:00 24.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Село Отрадное в Белгородском районе Белгородской области обстреляли со стороны Украины, был выпушен один снаряд. Пострадавших и повреждений зданий нет, сообщил в своем телеграм-канале в воскресенье глава районной администрации Владимир Перцев.

«Был прилет снаряда со стороны Украины, но не кладбище, как пишут некоторые СМИ, а в поле. Это был один снаряд, а не шесть, как это преподносят в недостоверных источниках. Никаких повреждений зданий, а тем более пострадавших — нет. Ситуация в селе спокойная», — сообщил он.

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