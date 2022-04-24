Со стороны Украины обстреляно село Отрадное в Белгородской области
18:00 24.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Был прилет снаряда со стороны Украины, но не кладбище, как пишут некоторые СМИ, а в поле. Это был один снаряд, а не шесть, как это преподносят в недостоверных источниках. Никаких повреждений зданий, а тем более пострадавших — нет. Ситуация в селе спокойная», — сообщил он.
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