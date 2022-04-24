По данным экзит-полов Макрон опережает Ле Пен на выборах президента Франции

20:20 Источник: Интерфакс

Действующий президент Франции Эмманюэль Макрон по промежуточному итогу голосования на 17:00 парижского времени (18:00 мск) лидирует во втором туре президентских выборов с результатом 55-58%, сообщил бельгийский телеканал RTBF.

RTBF ссылается на экзит-полы двух институтов изучения общественного мнения. Кандидатка "Национального объединения" Марин Ле Пен, согласно тем же данным, набирает 42-45%. Телеканал уточняет, что эти цифры могут меняться в дальнейшем.