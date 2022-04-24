По данным экзит-полов Макрон опережает Ле Пен на выборах президента Франции
20:20 24.04.2022 Источник: Интерфакс
RTBF ссылается на экзит-полы двух институтов изучения общественного мнения. Кандидатка "Национального объединения" Марин Ле Пен, согласно тем же данным, набирает 42-45%. Телеканал уточняет, что эти цифры могут меняться в дальнейшем.
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